Dit jaar strengere regels voor asielzoekerskinderen: Artur mag blijven, Ismat niet

Voor kinderen van zo'n 700 asielzoekersgezinnen is 2019 een spannend jaar geweest. Dat komt omdat ze te horen kregen of ze onder het kinderpardon vielen, en dus in Nederland mochten blijven.

Je hebt het woord 'kinderpardon' vast weleens gehoord. Daarmee worden regels bedoeld voor asielzoekerskinderen in Nederland. Kinderen die met hun ouders naar Nederland vluchtten, en hier langer dan 5 jaar zijn, maakten kans om helemaal in Nederland te mogen blijven en een zogenaamd 'pardon' kregen.

Al die gezinnen hebben inmiddels te horen gekregen of ze wel of niet mogen blijven. Als ouders zich niet aan regels hebben gehouden, moeten de gezinnen alsnog weg. Kinderrechtenorganisatie Defence for Children vindt dat niet eerlijk en maakt zich daar grote zorgen over.

Verslaggever Tamara ging langs bij het gezin van Ismat. Zij moet terug naar Azerbeidzjan, het land waar haar ouders vandaan komen: