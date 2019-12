Hart van duizenden lampionnen voor mensen met kanker

Een bijzonder lichtkunstwerk in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Daar werden zondagavond duizenden lampionnen verlicht voor mensen met kanker. De lampionnen staan in de vorm van een hart.

Achter elke lampion zit een verhaal van iemand die kanker heeft gehad of iemand die aan de ziekte is overleden. Op de lampionnen staan vaak namen van die mensen of teksten als 'ik mis je', 'papa' en 'mijn lieve moeder'.