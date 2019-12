75 jaar geleden: sneeuwpret tijdens de oorlog

De winter was 75 jaar geleden heel anders dan nu. Er lag veel sneeuw, het vroor en in een groot deel van Nederland was het oorlog.

Het zuiden van Nederland was in december 1944 al wel bevrijd. Canadese militairen die hadden geholpen bij de bevrijding, deden een sleewedstrijd met kinderen. Hier zie je wat zeldzame beelden van de sneeuwpret in het laatste jaar van de oorlog: