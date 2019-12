2019: Yannick (13) is nu 'maar' 1,99 meter

Voor het Jeugdjournaal Jaaroverzicht 2019 zochten we kinderen op die dit jaar in het nieuws waren. En iemand die echt opviel, was Yannick. De video de we over hem maakte kreeg bijna een miljoen views op YouTube. Genoeg reden om bij hem langs te gaan.

Yannick kreeg een operatie aan zijn knie, zodat hij minder snel zou groeien. Hij was toen 1.96 meter en nu is hij 1.99 meter.