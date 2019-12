Voor de laatste keer 'oant moarn': Piets Weerbericht stopt

Piet Paulusma stopt na 23 jaar met zijn programma Piets Weerbericht. Piet Paulusma is een van de bekendste weermensen van Nederland en staat bekend om de uitspraak 'oant moarn', wat Fries is voor 'tot morgen'.

Wat is Piets Weerbericht?

In zijn programma presenteerde Piet het weer vanuit allemaal verschillende plaatsen in Nederland. Hij ging vaak naar dorpen en steden toe en interviewde daar ook mensen. Veel mensen vonden dat leuk. Piet kreeg soms wel honderd uitnodigingen per dag om langs te komen bij evenementen.