Drachten geschokt na dood jongen van 16

Heftig nieuws uit Drachten in Friesland. Daar is een jongen van 16 overleden na een steekpartij. De jongen lag de afgelopen dagen zwaargewond in het ziekenhuis. Vanochtend werd bekend dat hij het niet overleefd heeft.

Op de plek waar de jongen gestoken werd, worden bloemen neergelegd. Drachten is een klein dorp waar veel mensen elkaar kennen. Het nieuws komt volgens de burgemeester van de stad daarom erg hard aan.