Dierenhotels zitten vol met bange honden en katten

Het is bijna oud en nieuw en dat betekent volle dierenhotels. Omdat veel dieren bang zijn voor vuurwerk, brengen baasjes ze naar opvangplekken toe tijdens de jaarwisseling.

De hotels liggen vaak op rustige plekken waar weinig vuurwerk wordt afgestoken.

Vermist

Sommige dieren vinden het geknal zo eng dat ze wegrennen. Vorig jaar raakten zo meer dan 600 dieren vermist.

Is jouw huisdier gewoon thuis tijdens oud en nieuw? Dan hebben we een paar tips voor je om hem of haar gerust te stellen.