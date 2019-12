75 jaar geleden: vuurwerk afsteken is verboden

De oudejaarsavond van 1944 is geen feestelijke avond. Mensen mogen op veel plekken niet naar buiten en vuurwerk afsteken is verboden. Dat heeft te maken met de Tweede Wereldoorlog.

In 1944 zijn delen van Nederland al bevrijd, maar andere delen nog niet. Lichtflitsen en knallen kunnen ervoor zorgen dat mensen denken dat er bommen worden gegooid. Daarom mag niemand vuurwerk afsteken.

Verduisteren

Ook moeten mensen hun huis de hele nacht verduisteren. Dat betekent dat er buiten geen licht te zien mag zijn. Mensen moeten hun gordijnen dichthouden of zelfs zwart papier voor de ramen plakken.

Als er buiten geen licht te zien is, is het voor piloten van gevechtsvliegtuigen moeilijk om te zien waar ze zijn. Daardoor zullen ze minder snel bommen gooien, is het idee.