Kans op dichte mist met oud en nieuw

Het kan vannacht flink mistig worden. En dat is balen voor de mensen die willen genieten van vuurwerk. Door de mist is het vuurwerk waarschijnlijk minder goed te zien.

Al vroeg in de avond wordt het mistig en dat wordt later waarschijnlijk erger. Door het vuurwerk blijft de mist hangen en er is weinig wind.

Kou

Als je vannacht naar buiten gaat kun je het best een warme jas en handschoenen aandoen. Het gaat op veel plekken namelijk licht vriezen. Het wordt ongeveer -2 graden.