Noortje en Martijn vinden bijzondere maanvis

Die soort komt eigenlijk niet voor in Nederland. Daarom kwamen medewerkers van een dierenopvang de vis ophalen om hem te onderzoeken.

Noortje en haar broer Martijn waren gisteren op het strand toen ze opeens iets geks zagen liggen. Het was een grote, ronde vis. Ze belden met een natuurmuseum en de deskundige daar zei dat het een maanvis is.

Een maanvis kan wel 4 meter lang worden en 1000 kilo wegen. De vis die Noortje en Martijn vonden is een stuk kleiner, maar was toch al best zwaar: