Het is 2020: gelukkig nieuwjaar!

Met een grote vuurwerkshow, een paar kleine knallers of vooral met veel oliebollen. In heel Nederland is de jaarwisseling gevierd.

In Rotterdam en Amsterdam is het nieuwe jaar gevierd met een grote vuurwerkshow. Ook op andere plekken gingen veel mensen het nieuwe jaar knallend in.

Gewonden

Bij het oogziekenhuis in Rotterdam zijn achttien vuurwerkslachtoffers binnengebracht. Dat is meer dan vorig jaar. Het jongste slachtoffer was 14 jaar. Ook moesten de politie, ambulances en brandweer vaker in actie komen dan vorig jaar.

2020

Op veel plekken in de wereld is 2020 vrolijk begonnen met feest en vuurwerk. Op een groot plein in de Amerikaanse stad New York begon het nieuwe jaar met confetti. En in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro werd feest gevierd op het strand.

Je ziet het in de video hieronder.