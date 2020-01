Vader en zoontje omgekomen bij flatbrand in Arnhem

Heftig nieuws uit Arnhem. Bij een brand in een grote woonflat zijn een vader en zijn zoontje van 4 omgekomen. De moeder en dochter zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht.

In de hal van het gebouw ontstond 's nachts brand. Daardoor viel de elektriciteit uit en viel de lift stil, terwijl het gezin in de lift zat. Toen er veel rook in de lift kwam, raakten ze buiten bewustzijn.

De burgemeester van Arnhem is erg geschrokken.