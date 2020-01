Uitgezocht: Kun je je huisdier klonen?

De dood van je hond, kat of hamster kan heel verdrietig zijn. Logisch, want huisdieren zijn voor veel mensen belangrijk en worden vaak als familie gezien.

In Nederland is klonen verboden, maar in Amerika, China en Zuid-Korea mag het wel en gebeurt het ook. Er zijn daar bedrijven waar je muizen, katten, honden en zelfs paarden kunt klonen!

Maar hoe werkt klonen? Is het gevaarlijk? En krijg je echt precies hetzelfde huisdier terug? Bekijk de nieuwste aflevering van #Uitgezocht hierboven voor antwoorden op al die vragen.