Dit wordt het nieuws van 2020

We hebben natuurlijk geen glazen bol om de toekomst te voorspellen, maar toch weten we nu al best wat dingen die het komend jaar in het nieuws zijn. Zo zijn er Olympische Spelen, is er een EK voetbal en komt de Formule 1 naar Nederland.

En ook in de politiek gebeuren er interessante dingen. Waarschijnlijk komt er deze maand eindelijk een brexit en aan het eind van het jaar zijn er verkiezingen in de Verenigde Staten. Wordt Donald Trump nog vier jaar president?