300 mensen slapen op het vliegveld vanwege mist

Was er bij jou in de buurt ook veel mist gisteren? In de omgeving van Eindhoven was het zó erg, dat vliegtuigen niet meer mochten landen of opstijgen. Vliegtuigen die naar Eindhoven zouden komen, moesten daarom op een ander vliegveld landen.

Bedden

Mensen die wilden vliegen vanaf Eindhoven Airport konden op het vliegveld blijven slapen. Er werden zo'n 300 bedden neergezet. Dat zag er zo uit: