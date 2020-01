Stille tocht voor Roan van 16 in Drachten: 'Ik mis gewoon zijn lach'

In de plaats Drachten in Friesland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht voor Roan van 16. Hij overleed vorige week na een steekpartij.

De jongen van 16 werd bij een café gestoken en raakte zwaargewond. Hij is later in het ziekenhuis overleden.

Burgemeester

Ook de burgemeester liep mee in de stille tocht. Hij zegt dat er een enorm verdriet is, maar dat ook veel mensen wraak voelen. Vorige week spraken we met klasgenoten van Roan: