Stranden Waddeneilanden zijn nog steeds vies door containerramp

Dat kwam doordat eerder die week 342 containers van een vrachtschip waren geslagen. We maakten er toen deze video over:

Op de Waddeneilanden is een nieuwsgebeurtenis van vorig jaar herdacht. Op 2 januari 2019 spoelden er op de Waddeneilanden en in Groningen en Friesland opeens allemaal spullen aan.

Op verschillende plaatsen wordt de milieuramp vandaag herdacht en wordt er opnieuw opgeruimd. Want er liggen nog steeds veel plastic korrels in het water en in de natuur.

12 zakken vol

Coen, Menko en Ruben hebben vorig jaar ook geholpen met opruimen. Zij vulden 12 vuilniszakken vol met afval bij de Eemshaven in Groningen. Verslaggever Noortje sprak de jongens vandaag. Je hoort hun verhaal vanavond in onze uitzending.