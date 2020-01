Nederlandse bevolking groeit naar 17,4 miljoen

Er wonen steeds meer mensen in Nederland. Vorig jaar is de bevolking gestegen met ongeveer 132.000 inwoners. In totaal zijn er nu ruim 17.400.000 mensen in het land.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek onderzoekt ieder jaar hoeveel inwoners er zijn. Zij hebben ontdekt dat er vorig jaar meer mensen bij zijn gekomen dan in de jaren daarvoor. De groei van het aantal inwoners is dus gestegen.

De groei komt met name door immigratie. Dat betekent dat mensen vanuit het buitenland naar Nederland zijn verhuisd. Dat gebeurt meer dan dat er mensen vanuit Nederland naar het buitenland verhuizen.

Verder zijn er iets meer kinderen geboren dan er mensen zijn overleden. Ook daardoor groeit de bevolking.