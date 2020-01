Opnieuw bombrief gevonden, nu bij een hotel

Bij hotel Okura in Amsterdam is een zogenoemde bombrief gevonden. Dat is een brief met explosieven. De bom is niet ontploft.

Werknemers die de post in het hotel regelen, vonden de brief. Ze belden gelijk de politie. Een groep experts met verstand van bommen doet nu onderzoek naar de bombrief.

Niet de eerste bombrief

Gisteren maakte de politie bekend dat er in de afgelopen week zes bombrieven zijn gevonden. Dat was bij een hotel en een tankstation in Amsterdam, een makelaar in Utrecht en een tankstation, een autobedrijf en een kantoor in Rotterdam.

Al die bommen zijn niet ontploft. Volgens de politie hadden mensen zwaargewond kunnen raken als dat wel was gebeurd.