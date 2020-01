Hond van Lil' Kleine leeft tóch nog

Bowgie, de hond van Lil' Kleine is nog springlevend. Er gingen geruchten dat de hond dood zou zijn, maar dat is dus helemaal niet zo.

In een Insta-story van de rapper is de hond te zien. Lil' Kleine heeft er 'Sukkels' bij geschreven. Dat is bedoeld voor de mensen die dachten dat de rapper niet goed voor zijn hond had gezorgd.