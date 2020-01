Handig: een herbruikbare kerstboom

Kerst en oud en nieuw zijn voorbij en daarom is het tijd om de kerstboom op te ruimen. Veel bomen belanden bij het afval, maar het kan ook anders!

In IJsselstein is een speciale actie waarbij je je kerstboom terug kan planten in de grond.

Milieu

Je boom kan dan een jaartje verder groeien en je kunt hem de volgende kerst weer ophalen. Zo'n herbruikbare boom is een stuk beter voor het milieu.

Ook Rayan van 9 doet mee aan de actie. Vanmorgen heeft hij zijn kerstboom weggebracht. Vanavond hoor je zijn verhaal in onze uitzending.

Hoe denk jij erover: is het zonde om ieder jaar een nieuwe boom te kopen?