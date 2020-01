350 kinderen zijn gewond geraakt door vuurwerk

350 kinderen onder de 15 jaar zijn afgelopen oud en nieuw gewond geraakt door vuurwerk. Dat is ongeveer evenveel als vorig jaar. In totaal raakten bijna 1300 mensen gewond door vuurwerk.

Vooral jongens zijn gewond geraakt. De ongevallen bij kinderen gebeuren het vaakst door knalvuurwerk. Kinderen die gewond zijn geraakt hebben soms verwondingen aan hun ogen, maar brandwonden komen het meest voor.

Vuurwerk in laars

Dylano van 9 raakte ook gewond. Bij hem kwam per ongeluk vuurwerk in zijn laars. Daardoor liep hij grote verwondingen op aan zijn voet en moest hij geopereerd worden. Je ziet zijn verhaal vanavond in onze uitzending.