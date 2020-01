Steeds meer mensen willen een vuurwerkverbod

69 procent van de Nederlanders vindt dat vuurwerk verboden moet worden. Dat komt naar voren in een nieuw onderzoek waarvoor 7000 mensen zijn ondervraagd.

Ongeveer 1 op de 5 mensen vindt juist dat zelf vuurwerk afsteken een belangrijke traditie is.

Petitie

Op de eerste dagen van 2020 hebben 50.000 mensen hun handtekening gezet onder een petitie tegen vuurwerk. De petitie is al een tijdje bezig en is nu in totaal ongeveer een kwart miljoen keer ondertekend.

Oogartsen, dierenorganisaties en politieke partijen hebben zich ook aangesloten bij deze actie. Ze vinden dat alleen professionals vuurwerk mogen afsteken. Dat kan bijvoorbeeld bij een vuurwerkshow.

Politiek

Toch is de kans klein dat vuurwerk helemaal verboden wordt. De grootste politieke partijen in de regering vinden het niet nodig. We maakten daar eerder deze week een video over: