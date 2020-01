TikTokker Yazid: 'Ik durf geen dansjes op mijn account te posten'

Hij is één van de populairste TikTokkers van Nederland: Yazid Zohri. Hij heeft meer dan 1 miljoen volgers op de app en zijn filmpjes halen een hoop likes. Noortje ging bij hem langs met al jullie vragen.

Hij vertelt over zijn favoriete TikTok, tegen welke TikTokkers hij opkijkt en over zijn baantje in de supermarkt.

We zijn benieuwd hoe jij denkt over TikTok! Laat je mening horen bij onze stelling.