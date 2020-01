Deze kleding wordt populair in 2020

Het is 2020! De komende dagen kijken we vooruit naar het nieuwe jaar en vertellen we wat je kunt verwachten. We hebben natuurlijk geen glazen bol om de toekomst te voorspellen, en daarom zijn we bij een aantal deskundigen langsgegaan.

Deze keer ging Youssef langs bij journaliste Yeliz Çiçek. Zij werkt voor modetijdschrift Glamour en weet veel over trends. Neon-kleuren worden populair en ook pakjes waarbij de broek en de blouse dezelfde print hebben.

Duurzaam

Toch hoef je volgens haar niet per se nieuwe kleding te kopen. Je kunt ook oude kleding uit je kast verbouwen tot iets nieuws.