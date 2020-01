Opnieuw verdacht pakketje gevonden

Bij een kantoor van een postbedrijf in Rotterdam is een bombrief ontdekt. Dat is een brief met een explosief erin dat zou kunnen ontploffen.

Gelukkig werd de brief op tijd ontdekt, nog voordat iemand hem openmaakte.

In totaal zijn er nu acht van dit soort bombrieven ontdekt de afgelopen tijd. De politie heeft nog geen idee wie de gevaarlijke brieven heeft verstuurd.