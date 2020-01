Het is Driekoningen, moet de kerstboom nu weg?

De afgelopen weken stond er waarschijnlijk een mooi versierde kerstboom in jouw woonkamer. Inmiddels zijn de feestdagen voorbij en gaan veel kerstspullen weer de kast in.

Traditie

Maar wanneer ruim je de kerstspullen eigenlijk op? Officieel zijn daar natuurlijk geen regels over, maar in Nederland was het lang traditie om de kerstboom tot Driekoningen te laten staan. En dat is vandaag.

Steeds minder mensen houden zich hieraan. Veel mensen doen de boom al snel na oud en nieuw de deur uit en anderen laten hem juist extra lang staan. Wat doe je het liefst? Reageer op de stelling: