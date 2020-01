Deze games worden populair in 2020

Het is 2020! En in het begin van het nieuwe jaar vertellen we wat je kunt verwachten. We hebben natuurlijk geen glazen bol om de toekomst te voorspellen en daarom zijn we bij een aantal deskundigen langsgegaan.

Om te kijken wat we in 2020 op gamegebied kunnen verwachten ging Youssef langs bij gamedeskundige Len Maessen. Zij denkt onder andere dat Fortnite minder populair wordt en Minecraft verder groeit. En ze verwacht veel van de games Ori and the Will of the Wisps, Gods and Monsters en Psychonauts 2.

Playstation en Xbox

2020 is ook het jaar van de nieuwe consoles. Er komt een nieuwe Playstation én een nieuwe Xbox. Maar de mooiste spellen daarvoor komen waarschijnlijk pas in 2021.