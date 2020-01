Bloemen en knuffels op eerste schooldag na flatbrand

Het is de eerste schooldag na de brand in de flat in Arnhem. Bij die brand kwam een 4-jarige jongen en zijn vader om. Zijn zus (8) en moeder raakte zwaargewond. Op de school van de kinderen is een speciale herdenkingsplek ingericht.

Veel kinderen hebben bloemen, knuffels of tekeningen meegenomen naar school. Klasgenootjes van de jongen en het meisje werden samen met hun ouders opgevangen door de directeur vanochtend.

Op de school is ook slachtofferhulp aanwezig. Die zijn er speciaal om met de kinderen te praten en te helpen met de verwerking van het verdriet.