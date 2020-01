FC Den Bosch-supporters krijgen stadionverbod

Meerdere supporters van FC Den Bosch hebben een stadionverbod gekregen. Dat komt omdat ze zich slecht gedroegen bij een voetbalwedstrijd die Mendes Moreira speelde.

Racisme

Elke keer als de voetballer van Excelsior aan de bal was, maakten supporters van FC Den Bosch racistische oerwoudgeluiden. Ook scholden ze hem uit, noemden hem Zwarte Piet en zongen sinterklaasliedjes.

Door dit stadionverbod mogen de supporters ten minste een jaar niet naar voetbalwedstrijden.

Eerder maakten we deze video over wat er is gebeurd: