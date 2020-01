Wat gebeurt er op social media in 2020?

Het is 2020! De komende dagen kijken we vooruit naar het nieuwe jaar en vertellen we wat je kunt verwachten. We hebben natuurlijk geen glazen bol om de toekomst te voorspellen, en daarom zijn we bij een aantal deskundigen langsgegaan.

Deze keer bij Enaam Ahmed Ali. Zij weet alles van apps als Instagram, TikTok en Snapchat. Volgens haar zullen die apps in 2020 ook nog populair zijn.

Problemen

In 2020 zullen influencers via hun kanalen vaker aandacht gaan vragen voor grote problemen. Nu gebeurt dat ook al. Zo vertelde een vrouw in een make-upvideo over de situatie met oeigoeren in China.