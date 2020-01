Nog nooit hadden zoveel kinderen een eigen bedrijf

Geld verdienen met YouTube of leuke spullen verkopen via Instagram: steeds meer kinderen doen dat. Meer dan 6000 bedrijven in Nederland hebben een baas die jonger is dan 18. Dat waren er nog nooit zoveel.

Experts zeggen dat veel kinderen op het idee komen om een bedrijf te starten, doordat ze erover leren op school.

Kledingbedrijf

Vorig jaar gingen we langs bij Amber. Zij maakt shirts en tassen met grappige teksten erop: