Sommige mensen vieren nu pas kerst

Voor de meeste mensen is kerst al een tijdje achter de rug, maar voor orthodoxe christenen begint het nu pas.

In verschillende landen zijn grote kerkdiensten. In Rusland en Egypte bijvoorbeeld, maar ook in Nederland gaan sommige mensen naar de kerk voor een kerstdienst.

Andere kalender

Tot 1582 vierden alle christelijke stromingen kerst op 7 januari. Daarna werd de kalender voor veel mensen aangepast, maar de orthodoxe christenen bleven het op 7 januari vieren.