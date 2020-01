School afgebrand met oud en nieuw

Voor kinderen van de Juliana van Stolbergschool in Hoogeveen is 2020 niet zo leuk begonnen. Op oudejaarsavond is een deel van hun school afgebrand.

Door de brand moeten de kinderen uit groep 5 tot en met 8 tijdelijk naar een andere school.

Bus

Met de bus worden ze daar naartoe gebracht. Dat is waarschijnlijk alleen nodig in januari. Daarna komen er noodlokalen op het schoolplein. Tot aan de zomervakantie hebben de kinderen daar les.

Opzet

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. De politie weet zeker dat iemand het gebouw expres in brand heeft gestoken. Ze zoeken nog uit wie het gedaan heeft.