In Rotterdam komt een vuurwerkverbod voor de hele stad

In Rotterdam wordt vuurwerk helemaal verboden. Daar is een meerderheid van het gemeentebestuur het over eens.

Ongelukken

Het is de eerste grote stad waar mensen tijdens oud en nieuw geen vuurwerk af mogen steken. De gemeente vindt dat er de laatste jaarwisseling te veel ongelukken zijn gebeurd. Ook werden er veel auto's in brand gestoken.

De beroemde vuurwerkshow in Rotterdam blijft wel gewoon bestaan.

