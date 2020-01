Dit wordt het sportnieuws van 2020

Het is 2020! De komende dagen kijken we vooruit naar het nieuwe jaar en vertellen we wat je kunt verwachten. We hebben natuurlijk geen glazen bol om de toekomst te voorspellen, en daarom zijn we bij een aantal deskundigen langsgegaan.

Sport

Dit jaar zijn er een aantal grote toernooien en kampioenschappen die je echt niet mag missen. Volgens sportverslaggever en judo-commentator Matthijs Weststrate wordt het een mooi sportjaar.