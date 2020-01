Een opvallend nieuwtje uit Rotterdam. Daar is een school dicht omdat alle meesters en juffen ziek zijn.

Zorgen

Het is niet duidelijk wat er precies met de meesters en juffen van de Emmaschool aan de hand is. Het bestuur van de scholenorganisatie maakt zich daarom best een beetje zorgen. De 16 meesters en juffen werden ziek tijdens een studiedag waar geen kinderen bij waren.

Voor kinderen die vandaag niet thuis konden blijven is opvang geregeld. Het is nog niet duidelijk of er morgen weer gewoon lessen zijn. Dat wordt 's ochtends besloten.