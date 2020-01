Woede over bont-foto van Famke Louise

Famke Louise heeft veel boze reacties gekregen op een Instagram-post. Daarin loopt ze op een markt met dode dode die gebruikt worden voor bont. Dat is kleding die gemaakt is met de vacht van dieren.

We kregen ook berichten van kinderen over dit nieuws.

Het in niet de eerste keer dat Famke Louise in het nieuws is vanwege bont. Ze rapte ooit over haar 'jakka met bontkraag' en vorig jaar werd ze uitgeroepen tot 'dom bontje', omdat ze bont draagt.