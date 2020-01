Kinderen hebben een hond op school

Op het Limburgse Citaverde College in Roermond huppelt sinds kort een hond rond! De hond heet Fer. Het idee is dat hij ervoor gaat zorgen dat het nog gezelliger is op school.

De hond is pas tien weken oud en moet nog veel leren. En de leerlingen leren ondertussen hoe zij de perfecte verzorgers worden van Fer.

