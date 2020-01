Juffen en meesters ziek door besmettelijk virus

Op vier scholen in Rotterdam zijn in korte tijd veel juffen en meesters ziek geworden. Nu blijkt dat zij een besmettelijk virus hebben.

Zo'n 50 juffen, meesters, conciërges en andere medewerkers van de scholen werden ziek na een bijeenkomst. De vier scholen werken namelijk met elkaar samen. Er waren geen kinderen ziek geworden.

Beter

Eén school, de Emmaschool, moest gisteren zelfs dichtblijven omdat er zoveel zieken waren. Vandaag is de school weer open. De juf van groep 8 was ook ziek geworden, maar zij is inmiddels weer beter.