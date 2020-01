Politie maakt zich zorgen over jongeren met messen

De politie maakt zich grote zorgen over jongeren die andere jongeren steken met een mes. Volgens hen komen dit soort steekincidenten steeds vaker voor. Ook zijn de daders en slachtoffers steeds jonger. In sommige gevallen gaat het om jongeren rond de 12 jaar.

Jongeren die worden betrapt met een mes, worden in de meeste gevallen naar Halt gebracht. Dat is een plek waar jongeren heen gaan die iets strafbaars hebben gedaan.

Vooral in grote steden komt het vaak voor volgens de politie. Zij willen daarom dat er snel een plan komt om het probleem aan te pakken.

Verslaggever Noortje is op pad met Fabian Keerveld. Hij is jongerenwerker in Rotterdam-Zuid en weet veel over de steekincidenten in die stad. Je ziet het in de video hierboven.