75 jaar geleden: enorme keukens vanwege honger

75 jaar geleden was het een zware winter in Nederland. Er is een groot tekort aan voedsel, en hierdoor hebben veel mensen honger. Het is het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog, sommige stukken van Nederland zijn zelfs al bevrijd. Maar de ellende is dus nog niet voorbij.

Wil je meer weten over het nieuws uit de Tweede Wereldoorlog en over de bevrijding van Nederland? Op deze speciale site van het Jeugdjournaal lees je er alles over.

Er openen deze winter steeds meer centrale keukens. In deze keukens kunnen mensen een bordje eten halen. Dit wordt klaargemaakt in enorme potten en pannen. Echt lekker vinden mensen het niet, maar het is beter dan niks. In de video hierboven zie je beelden van een centrale keuken in Den Haag. Mensen krijgen een schep stamppot. Niet veel, maar genoeg om weer een dag door te kunnen gaan.

Waarom is er zo weinig voedsel? En hoe is het leven in die tijd? Klik hieronder om meer te zien over de hongerwinter.