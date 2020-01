De maan wordt vanavond voor een deel verduisterd. Dat betekent dat er een schaduw over de maan heen komt. Omdat er weinig wolken zijn, is het verschijnsel goed te zien.

Wanneer kijken?

Om de maansverduistering te zien hoef je niet heel lang op te blijven. Het begint iets over zes uur en eindigt om kwart over tien. Volgens deskundigen is de verduistering het beste te zien om tien over acht vanavond.