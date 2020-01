Regering wil strengere regels tegen vuurwerk

Het kabinet wil strengere regels voor het afsteken van vuurwerk. De regering gaat kijken naar een vuurwerkverbod, maar het is nog onduidelijk welk vuurwerk er precies verboden wordt.

Wel is al bekendgemaakt dat mensen die vuurwerk gooien naar hulpverleners, zwaardere straffen krijgen.

Levensgevaarlijk

Volgens minister Grapperhaus, die gaat over veiligheid, is oud en nieuw voor veel mensen nu geen leuk feest. Afgelopen jaarwisseling waren er bijvoorbeeld ruim 9300 incidenten. Daardoor is het werk van mensen van de politie, ambulance en brandweer levensgevaarlijk.

Dat moet veranderen, vinden veel deskundigen. Daarom gaan de regering, de brandweer, de politie en andere deskundigen samen bedenken hoe ze dat het beste kunnen regelen. Het kabinet wil in februari de plannen presenteren.

Verbod

Rotterdam kwam al eerder deze week met nieuwe regels. Daar mogen inwoners voortaan zelf geen vuurwerk meer afsteken. Wel is er een grote professionele vuurwerkshow.