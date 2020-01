Guido's vader werd bekogeld met vuurwerk

Voor medewerkers van de politie, ambulance en brandweer is oud en nieuw vaak een zware avond. De afgelopen jaarwisseling waren er ruim 9300 incidenten. Bijvoorbeeld doordat mensen dingen in brand staken of hulpverleners lastig vielen.

Guido uit Ede weet daar alles van: zijn vader werkt bij de brandweer. Tijdens oud en nieuw werd hij door een groep jongeren bekogeld met zwaar vuurwerk. Enorm gevaarlijk en daarom is Guido erg boos.