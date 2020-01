Deze films worden populair in 2020

2019 was het jaar van The Lion King, The Avengers en Frozen 2, maar wat kunnen we van 2020 verwachten? Het wordt vooral een jaar met veel animatie en vrouwelijke superhelden. Marvel maakt dit jaar twee films met vrouwelijke superhelden. In april komt de eerste film over Black Widow. Een superheld die je al zou kunnen kennen uit de films over de Avengers:

Trailer van Black Widow

Aan het einde van het jaar brengt Marvel The Eternals uit, maar over die film is nog niet veel bekend. Het andere superheldenmerk DC Comics brengt in juni Wonder Woman 1984 uit, het vervolg op de grote hit Wonder Woman:

Trailer Wonder Woman 1984

En ook Disney komt met een stoere vrouw in de hoofdrol. In maart komt de live-action-versie van animatiefilm Mulan in de bioscoop. Die film gaat over het meisje Mulan, dat vermomd als mannelijke krijger in het leger gaat:

Mulan

Pixar, de studio die je kent van Cars, Coco en Toy Story, komt dit jaar met maar liefst twee films. Eerst kun je naar Onwards, over een wereld vol elfen, trollen, zeemeerminnen, centauren, kabouters, faunen en eenhoorns:

Onward

Een paar maanden later is het tijd voor Soul:

Soul

En voor wie nog niet genoeg heeft van animatie. Er komen ook steeds vaker Japanse animatiefilms in de bioscoop. Binnenkort is Weathering With You te zien, over een meisje dat het weer kan veranderen.

Weathering With You

Liefhebbers van Nederlandse films kunnen zich verheugen op een nieuwe film over Kruimeltje. Die komt volgende maand al in de bioscoop.

Kruimeltje

Filmkenners verwachten ook dat de nieuwe film over spion James Bond een grote hit wordt. Net als de film Dolittle, over een wetenschapper die met dieren kan praten.

Dolittle

Vorig jaar werd in Nederland een bioscooprecord gebroken. Er werden 38 miljoen kaartjes verkocht. Ga jij ook graag naar de bioscoop of kijk je een film liever thuis? Reageer op de stelling: