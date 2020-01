Acteur Aart Staartjes is in Leeuwarden gewond geraakt. Het gebeurde bij een verkeersongeluk tussen zijn brommobiel en een auto. En brommobiel is een kleine auto die niet heel hard kan.

Sesamstraat

Aart Staartjes is vooral bekend als Meneer Aart in Sesamstraat. Daar praat hij sinds 1984 met Tommie, Ieniemienie en Pino. Hij is 81 jaar.

De acteur is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.