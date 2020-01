75 jaar geleden: verhuizen om te overleven

Precies 75 jaar geleden was de laatste winter van de Tweede Wereldoorlog. Een groot deel van Nederland was bezet door de Duitsers en er was veel te weinig eten. Vooral voor kinderen was dat gevaarlijk.

In de grote steden was het minst te eten. Daarom vertrokken veel kinderen uit de stad. Ze verhuisden naar familie op het platteland, want daar was iets meer te eten.