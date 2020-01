De vader van Rocco rijdt een beroemde en gevaarlijk race

In de woestijn van Saoedi-Arabië wordt op dit moment een mega-race gehouden. Het heet de Dakar-rally en is één van de zwaarste én gevaarlijkste races van de wereld.

De vader van Rocco is de bekende Nederlandse autocoureur Tom Coronel. Samen met tweelingbroer Tim rijdt hij in een zelfgemaakte auto door de woestijn.

De Dakar Rally is een race in het Midden-Oosten. Het is zo'n 7500 kilometer en duurt twee weken.

Kritiek

Er is ook kritiek op de race. Er gebeuren regelmatig ongelukken en het is niet goed voor het milieu. Dit keer is de race in Saoedi-Arabië en dat land gaat niet goed om met mensenrechten. Sommige mensen vinden dat je er daarom geen sportevenementen moet organiseren.