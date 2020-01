3 miljoen kijkers voor eerste aflevering Wie is de Mol?

Het nieuwe seizoen is helemaal opgenomen in China. Presentator Buddy Vedder en ex-profvoetballer Nathan Rutjes zijn dit seizoen twee van de tien deelnemers. Presentatrice Anita Witzier moest als eerste het spel verlaten.

Het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? is begonnen en daar is veel naar gekeken. Drie miljoen mensen zaten zaterdagavond voor de televisie. Nog nooit keken zoveel mensen naar de eerste aflevering.

In het spel moeten de kandidaten allerlei opdrachten doen. Het lijkt alsof iedereen samenwerkt om geld te verdienen, maar er is één speler die stiekem alles wil laten mislukken. Dat is de mol. De andere spelers moeten ontdekken wie de mol is.